Орловским депутатам рассказали о скрытой стороне поддержки фермеров

Бюджетные деньги «начинающим» фермерам выделяли с нарушениями.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников и другие представители КСП приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, на заседании были рассмотрены результаты проведенных контрольных мероприятий, в том числе аудита эффективности мер поддержки крестьянско-фермерских хозяйств.

Речь идет о выделении грантов на развитие начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Кроме того, в регионе реализуется собственный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Объектами контрольного мероприятия являлись областной департамент сельского хозяйства и, выборочно, получатели грантов.

Установлено, что в 2019-2020 годах было выдано 29 фермерских грантов на общую сумму 81,317 миллиона рублей. В рамках регионального проекта гранты «Агростартап» в 2019-2020 годах получили 15 начинающих фермеров на общую сумму 40,696 миллиона рублей. Аудиторы отмечают, что часть выявленных нарушений была допущена еще на стадии проведения отбора получателей господдержки.

Так, одним из обязательных условий получения гранта является неосуществление заявителем предпринимательской деятельности в течение последних трех лет. По мнению аудиторов, данный пункт нарушался, из-за чего неправомерно были допущены к конкурсному отбору и признаны победителями три получателя. Общая сумма выделенных им грантов составила 5,996 миллиона рублей. Нарушение выразилось в том, что на момент представления заявки на участие в конкурсном отборе эти люди были учредителями или участниками коммерческих организаций.

Кроме того, получатели грантов в ряде случаев нарушали условия предоставления господдержки.

По условиям, деньги выделяются строго на реализацию бизнес-плана, участвовавшего в конкурсе. Его исполнение периодически проверяется чиновниками. По подсчетам аудиторов, в проверенном периоде условия соглашения о предоставлении гранта были нарушены 15-ю участниками программы (общая сумма полученных ими грантов составляет 22,4 миллиона рублей). В частности, было допущено невыполнение этапов реализации бизнес-планов, предусмотренных проектами развития хозяйств.

Еще пять фермеров, получивших гранты, не исполнили обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 5 лет после получения гранта. Были выявлены и другие нарушения, о которых аудиторы также рассказали депутатам облсовета. Добавим, что ранее материалы данной проверки были направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»