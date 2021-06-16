Фонд ЖКХ призвал Клычкова расселить «аварийку» без опозданий

Губернатору рекомендовано сделать все возможное для жителей аварийных домов.

Сразу несколько важных решений вынесли члены наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В частности, они оценили ход реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Далеко не везде эти программы исполняются по графику. Так, наблюдательный совет рекомендовал высшим должностным лицам нескольких регионов «принять исчерпывающие меры для выполнения обязательства по заключению контрактов, обеспечивающих расселение не менее 90 процентов аварийной площади по этапу 2020-2021 годов».

Губернаторам также рекомендовано представить в Фонд ЖКХ отчеты об устранении выявленных ранее нарушений. Такой совет, в частности, адресован руководителю высших исполнительных органов государственной власти Орловской области, то есть Андрею Клычкову. Вместе с ним аналогичные рекомендации получили главы республик Алтай, Башкортостан, Крым и Удмуртия, Брянской, Вологодской, Курганской, Московской и Омской областей, а также Еврейской автономной области.

Что касается программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая тоже реализуется при финансовой поддержке Фонда ЖКХ, то в данном случае орловскому губернатору рекомендовано «организовать работу круглосуточного регионального ситуационного центра в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с приказом Минстроя России от 4 июня 2020 года».

Напомним, главой наблюдательного совета Фонда ЖКХ является Сергей Степашин, который недавно посетил Орел и провел совещание в областной администрации. Степашин указал на целый ряд недостатков в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Одним из них является то, что в Орле квартиры для переселенцев в основном закупают при помощи аукционов, хотя существует еще два альтернативных способа реализации программы. Закупочные цены на жилье зачастую устанавливаются на уровне, ниже рыночного, поэтому заявки на участие в аукционах никто не подает. Как писал «Орелград», только в прошлом году не состоялось более ста аукционов.

ИА «Орелград»