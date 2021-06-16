«ОДСК» возглавила орловский топ застройщиков

Кроме того, в рамках другого рейтинга жюри Единого ресурса застройщиков отметило сразу четыре микрорайона и жилых комплекса «Орелстроя»

Группа компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой», возглавила ТОП региональных компаний по объему введенного в эксплуатацию жилья. Рейтинг составил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ РФ).

Вместе с тем, сразу четыре микрорайона и жилых комплекса (ЖК) «Орелстроя» заняли верхние строчки рейтинга «Топ жилых комплексов на июнь 2021 года». В классе «комфорт» призовые места заняли ЖК «Университетский» и микрорайон «Болховский», в классе «эконом» победителями стали ЖК «Подсолнухи» и «Московский парк». При этом четвертую строчку «Московский парк» разделил с ЖК «Зенит» строительной компании «Зенит», возводящей жилье в сегменте «премиум». «Университетский» признается одним из лучших в России и лучшим в Орловской области второй год подряд.

В ходе премии жюри оценивает, насколько застройщик учитывает современные требования по созданию комфортной среды проживания.

ИА «Орелград»