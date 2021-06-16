Орловца оштрафовали на 100 тысяч рублей за гостеприимство

16.6.2021 | 10:53 Новости, Общество

Крупный штраф получил житель города Мценска.

Вступило в силу решение мирового суда Мценска и Мценского района, который рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Было установлено, что мужчина с марта по сентябрь 2020 года неоднократно регистрировал по месту своего жительства граждан Таджикистана. То есть осудили его за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Поясним, что осужденный сам является уроженцем Таджикистана, но в данный момент он – гражданин РФ. Вероятно, на преступный путь его толкнуло желание помочь землякам легализоваться в России, а также неписанные восточные законы гостеприимства. Впрочем, как установило следствие, мужчина фиктивно регистрировал иностранцев в своем доме, не имея намерения реально предоставлять им у себя место для проживания.

Всего за полгода он успел зарегистрировать порядка десяти иностранцев. С точки зрения закона он совершил ряд тождественных действий, имеющих общую цель и составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и попросил об особом порядке принятия решения. В результате его наказали уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой платежа на 10 месяцев.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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