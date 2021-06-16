В Орле появятся улица Маршала Куликова и сквер «Артек»

Об этом договорились депутаты профильного комитета горсовета

Профильный комитет горсовета Орла согласовал появление в городе улицы Маршала Куликова и сквера «Артек». Об этом 16 июня сообщила пресс-служба парламента.

Улица Маршала Куликова появится в Заводском районе Орла. Ей станет участок города от улицы Саханской до улицы Чечневой в 909 квартале. Назвать улицу в честь уроженца Орловщины маршала Виктора Куликова решили в рамках празднования 100-летия со дня его рождения.

Виктор Куликов родился 5 июля 1921 года в селе Верхняя Любовша. Участвовал в Великой Отечественной войне — в частности, в битве за Москву, Ржевской битве, наступательных операциях в Белоруссии, Прибалтике и Германии. После войны дослужился до первого замминистра обороны СССР, став маршалом в 1977 году. Скончался в мае 2013 года в Москве. Куликов – второй по длительности пребывания в маршальском звании (36 лет) после Семена Буденного.

«Артеком», в свою очередь, назовут сквер рядом с детской поликлиникой №3 (Железнодорожный район, возле Герценского моста). Решение примут в честь столетнего юбилея детского лагеря «Артек», который будет отмечаться в 2025 году. «Сквериик является наиболее подходящим и логичным к присвоению ему наименования «Артек» в честь международного лагеря ввиду его [близкого] расположения к детской поликлинике», — считает пресс-служба горсовета.

Окончательное решение по улице Маршала Куликова и скверу «Артек» примет горсовет на сессии 24 июня.

ИА «Орелград»