В Орле раскрыли двойное убийство

16.6.2021 | 15:24 Новости, Происшествия

Жертвами убийцы стали 47-летняя женщина и 66-летний мужчина

Следственный комитет раскрыл совершенное в Орле двойное убийство, сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия развернулась в многоэтажке в Железнодорожном районе Орла.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний орловец. По версии следствия, он сначала зарезал свою 47-летнюю знакомую, а затем до смерти забил табуреткой 66-летнего хозяина жилища. Женщина от множественных ранений скончалась сразу, а пенсионер — «спустя непродолжительное время».

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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