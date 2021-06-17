Мэрия Орла разрабатывает второй выезд из Зареченского микрорайона

17.6.2021 | 16:59 Новости, Общество

Проект затянется на несколько лет

В Орле разрабатывают проект дополнительного выезда из микрорайона «Зареченский», сообщили в пресс-службе мэрии города. Новая дорога должна соединить улицу Зеленина с улицей Царёв брод в посёлке Орлик Орловского района.

Сейчас городские власти ищут подрядчика, его определят с помощью аукциона в июле 2021 года. Начальная цена проекта составит 3,3 млн рублей.

В мэрии подчеркнули, что строительство нового выезда – масштабный проект, который затянется на несколько лет.

До 30 ноября 2021-го на месте будущей дороги пройдут инженерные изыскания. Ещё год потребуется на разработку документов, и только после этого власти смогут начать стройку.

ИА «Орелград»

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