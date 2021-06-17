Пьяная выходка обошлась троим орловцам в 300 тысяч рублей

Приятели обчистили счет своего знакомого и буквально поплатились за это.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиненных в хищении денежных средств в значительном размере с банковского счета. Как пояснили в пресс-службе Урицкого райсуда, они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Жертвой злоумышленников стал их собственный приятель.

Как следует из приговора, в мае 2020 года подельники решили обчистить банковский счет своего знакомого. В тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения. Похитить деньги им удалось, получив доступ к мобильнику приятеля. Они воспользовались электронным банковским сервисом.

Сумма украденного не уточняется, однако, судя по наказанию, она была крупной. Даже при наличии смягчающего обстоятельства (добровольное возмещение имущественного ущерба) суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому. Впрочем, обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»