Уволенный хирург Иван Журило выиграл суд у НКМЦ Орла

18.6.2021 | 12:17 Медицина, Новости

Выговоры, которые доктору выносило руководство, признали недействительными

Иван Журило — один из тех, кто уволился из НКМЦ при Залогине

В Орле детский хирург Иван Журило выиграл суд с НКМЦ им. Круглой. Суд признал выговоры, которые медику выносило руководство больницы, незаконными. Об этом сообщила депутат областного совета Валентина Остроушко.

Речь идёт о нашумевшем увольнении Ивана Журило из детской областной больницы. Ранее сам врач жаловался, что руководство больницы регулярно выносило ему беспричинные выговоры, а в конце 2020 года и вовсе составило акт о прогуле в законный выходной медика.

По мнению Журило, всё это преследовало единственную цель – выгнать его с работы. В конце концов, врач уволился по собственному желанию, теперь он работает в Орле в первой детской поликлинике.

По словам Остроушко, Иван Журило не смирился со своим увольнением. Врач обратился в прокуратуру, но там его увольнение признали законным. После этого медик пошёл в суд.

По данным суда, руководство НКМЦ им. Круглой обязано было чётко определять обязанности своих сотрудников, но не делало этого. В результате, 6 июня выговоры в адрес Журило признали незаконными.

Суд обязал детскую областную больницу максимально точно определить обязанности своих сотрудников во избежание в будущем инцидентов, подобных увольнению Журило. Об устранении нарушений руководство больницы должно отчитаться в течение месяца.

ИА «Орелград»

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