В Орловской области назвали самые популярные за решеткой стихи

Рейтинг был составлен на основании предпочтений заключенных.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, в регионе составлен рейтинг самых читаемых осужденными стихотворений. Он был создан на основании предпочтений заключенных, выявить которые удалось в рамках специально проведенной акции «Твои друзья — книги». Она прошла во всех исправительных учреждениях регионе. Сотрудники УФСИН провели опрос осужденных и выявили самые читаемые произведения.

«Самыми популярными оказались стихи Роберта Рождественского, — рассказали в региональном управлении ФСИН. — Чаще всего осужденные называли всем известные произведения «Реквием» и «До твоего прихода». Второй по популярности стала поэзия Марины Цветаевой, цикл стихотворений «Бессонница».

В список наиболее популярных также попали стихотворения Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Эдуарда Асадова, Александра Блока и Иосифа Бродского. В УФСИН подчеркнули, что во всех исправительных колониях Орловской области «имеются библиотеки, насчитывающие до нескольких десятков тысяч экземпляров книг», и ими могут пользоваться все желающие.

ИА «Орелград»