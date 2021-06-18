В Орловской области назвали самые популярные за решеткой стихи

18.6.2021 | 12:16 Культура, Новости

Рейтинг был составлен на основании предпочтений заключенных.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, в регионе составлен рейтинг самых читаемых осужденными стихотворений. Он был создан на основании предпочтений заключенных, выявить которые удалось в рамках специально проведенной акции «Твои друзья — книги». Она прошла во всех исправительных учреждениях регионе. Сотрудники УФСИН провели опрос осужденных и выявили самые читаемые произведения.

«Самыми популярными оказались стихи Роберта Рождественского, — рассказали в региональном управлении ФСИН. — Чаще всего осужденные называли всем известные произведения «Реквием» и «До твоего прихода». Второй по популярности стала поэзия Марины Цветаевой, цикл стихотворений «Бессонница».

В список наиболее популярных также попали стихотворения Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Эдуарда Асадова, Александра Блока и Иосифа Бродского. В УФСИН подчеркнули, что во всех исправительных колониях Орловской области «имеются библиотеки, насчитывающие до нескольких десятков тысяч экземпляров книг», и ими могут пользоваться все желающие.

ИА «Орелград»

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