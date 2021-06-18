В Орловской области паразиты выходят на пик активности

Обнародованы оперативные данные о нападениях клещей на человека.

В Орловской области статистика случаев присасывания клещей к человеку постепенно нагоняет уровень предыдущего года. Об этом свидетельствуют оперативные данные еженедельного мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, который проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в этом ведомстве, на сегодняшний день в медицинские организации Орловской области обратились уже 730 пострадавших от укусов клещей, в том числе 235 детей. Количество покусанных клещами граждан на данный момент в 1,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако разрыв постепенно сокращается. Еще с месяц назад разница составляла 1,8 раза, а клещи вели себя более пассивно, чем год назад.

С приходом жары ситуация меняется прямо на глазах. Количество пострадавших растет. К счастью, случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом в Орловской области не зарегистрировано. Добавим, что все 730 клещей, снятых с человека, были исследованы в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. Анализ показал, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составляет 18,3 процента от общего числа исследованных паразитов. Год назад данный показатель составлял 18,5 процента.

Как говорят специалисты, клещи – это постоянные паразиты человека и животных. Данная группа включает в себя достаточно небольшое количество видов, общими признаками которых являются крайне малые размеры тела, сильная редукция конечностей, небольшая подвижность и цикл развития, полностью проходящий на хозяине.

ИА «Орелград»