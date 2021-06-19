Орловские чиновники решили судьбу пруда Ржава

Областная комиссия единогласно отказалась отдавать водоем в частные руки.

Судьбоносное, в масштабах Шаблыкинского района, решение вынесла комиссия по определению границ рыбоводных участков Орловской области. Она рассмотрела поступившее еще в мае 2021 года предложение гражданина об определении границ рыбоводного участка на пруду ручья Ржава. Данный водоем расположен близ поселка Молодовое Шаблыкинского района. Напомним, согласно действующему законодательству органы власти вправе определять границы рыбоводных участков.

По сути, весь водоем или его часть становится как бы личной собственностью владельца, что далеко не всегда нравится местным жителям. Ведь любительское рыболовство на таких участках запрещено. «Хозяин» получает водоем для разведения аквакультуры, читай рыбы, при этом закон не запрещает ему возводить на берегу базу для собственного отдыха и развлечения своих персональных гостей.

Из оглашенной на заседании комиссии справки следует, что пруд на ручье Ржава имеет площадь 13,7 га. Он образован плотиной с водосбросом в виде бетонного шестигранника, имеющей ручной винт для открытия ставень и регулирования уровня воды. Кстати, плотина принадлежит на праве собственности другому гражданину. Комиссия учла мнение Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов, которая выступила категорически против определения границ рыбоводного участка близ поселка Молодовое. В результате единогласно против проголосовали и все члены комиссии.

На сегодняшний день в Орловской области насчитывается 80 рыбоводных участков, находящихся на прудах и переданных пользователям для осуществления аквакультуры (рыбоводства). Они были переданы на основании заключенных договоров пользования с Московско-Окским ТУ Росрыболовства. Эти участки подпадают под запрет на любительское рыболовство. Напомним, Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу с 1 января 2020 года.

ИА «Орелград»