Орловскую область стремительно оккупирует Tuta absoluta

Южноамериканская томатная моль обнаружена в теплицах Новосильского района.

Опасный карантинный объект – южноамериканская томатная моль вида Tuta absoluta (Meyrick) – похоже, приступила к стремительной оккупации Орловской области. Как писал ранее «Орелград», этот вредитель был обнаружен специалистами Россельхознадзора в тепличном хозяйстве Болховского района, где в срочном порядке был введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 13,33 га.

И вот теперь опасный вредитель объявился в Новосильском районе. Приказом управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на территории местного тепличного комплекса установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 13,48 га. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, она установлена в деревне Сорочий мост. Очаги карантинного объекта выявлены в двух тепличных блоках с посадками томатов на площади 2,25 га. Площадь буферной зоны составляет 11,23 га.

«Видовая принадлежность вредителя подтверждена лабораторными заключениями о проведении энтомологической экспертизы в ФГБУ ЦНМВЛ, — заявили в ТУ Россельхознадзора. — Управлением также утверждена программа по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли в карантинной фитосанитарной зоне, которая включает в себя комплекс истребывающих и ограничительных мер».

Как и в случае с болховскими теплицами, речь идет о тщательной очистке мест производства от зараженных растений и плодов с их последующим уничтожением, обработке поврежденных растений инсектицидами, установке сеток на окна и вентиляционные отверстия и соблюдении севооборота. Напомним, распространение этого вредителя, по словам специалистов, грозит 100-процентной гибелью урожая томатов. Также моль может повреждать баклажан, картофель, фасоль и перец.

ИА «Орелград»