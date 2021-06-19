Под Орлом осудили водителя, по вине которого погибли два человека

Уголовный процесс прошел в Ливенском районном суде.

Пресс-служба Ливенского районного суда огласила некоторые детали рассмотрения уголовного дела, по которому был вынесен обвинительный приговор. Кстати, он уже обращен к исполнению. Перед судом предстал мужчина, обвиненный по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП произошло около 14 часов дня 14 августа 2020 года. Из приговора следует, что осужденный управлял личным автомобилем «Киа Рио». В салоне находились еще три пассажира. Машина двигалась по трассе Орел – Тамбов со стороны Ельца в направлении Ливен. В районе села Кунач Ливенского района водитель вырулил на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с фурой, двигавшейся во встречном направлении.

От удара легковушку развернуло, и она протаранила автомобиль «Ниссан Алмера», также двигавшийся в сторону Ливен. «Ниссан» также развернуло и выбросило на встречку, где его протаранила фура, которая затем сбила линию электропередачи, вылетела в кювет и перевернулась. В результате этого страшного ДТП водитель фуры и пассажир «Ниссана», скончались на месте происшествия. Водитель получил очень тяжелые травмы.

Виновником трагедии признали водителя автомобиля «Киа». Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Отбывать срок заключения он будет в колонии-поселении. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу троих потерпевших – в общей сложности 2,45 миллиона рублей.

ИА «Орелград»