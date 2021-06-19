Продавать тепло под Орлом оказалось невыгодно

В Ливнах муниципальные коммунальщики отчитались об убытках.

Вопрос о деятельности МУП «Ливенские тепловые сети» был рассмотрен на рабочем совещание в администрации Ливен, которое провел глава города Сергей Трубицин. Краткий отчет об этом мероприятии приведен на сайте мэрии. Сообщается, что с докладом о проделанной работе перед чиновниками выступил директор МУП «Ливенские тепловые сети» Сергей Скосарев. Он также рассказал «отцам» города о подготовке к отопительному сезону.

В докладе прозвучали крайне неутешительные для горожан цифры. Так, господин Скосарев поведал, что износ основных фондов составляет в среднем 66 процентов. Тем не менее, заверил оратор, «предприятие проводит своевременную подготовку всего оборудования для безаварийного прохождения отопительного периода».

Не менее печально прозвучали и финансовые результаты деятельности муниципального предприятия. Согласно озвученной информации, по итогам 2020 года результатом финансово-хозяйственной деятельности стали 778 тысяч рублей убытков. Свою негативную роль, подчеркнул докладчик, в этом «сыграло и повышение цен на материалы, требующиеся для ремонта, а также рост цен на ГСМ и запчасти для автотранспорта и спецтехники».

«Сумма безнадежной дебиторской задолженности по населению составила 3,2 миллиона рублей, — неутешительно подытожил Скосарев. – Сумма, сомнительная к взысканию дебиторской задолженности, составила по населению (так докладчик, видимо, называет жителей города Ливны – прим. «Орелград») 3,8 миллиона рублей, по юридическим лицам — 266 тысяч рублей».

Он добавил, что в минувшем году на рассмотрении в арбитражном суде Орловской области находились 15 исковых заявлений предприятия на общую сумму около 14 миллионов рублей. «Сумма по вступившим в законную силу решениям суда составила 5,2 миллиона рублей», — сказал докладчик, не уточнив, выигранная это сумма или проигранная. Он также отметил, что «в отношении населения направлено 250 заявлений о вынесении судебного приказа на сумму 3,6 миллиона рублей».

ИА «Орелград»