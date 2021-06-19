В музее под Орлом нашли неучтенное оружие?

Нарушения обязательных требований выявлены в Ливнах.

Управление культуры и архивного дела Орловской области обнародовало аналитическую информацию по итогам проведения плановой проверки муниципального бюджетного учреждения «Ливенский краеведческий музей». Она была проведена на основании приказа управления, изданного полтора месяца назад. Выезд на проверку состоялся 20 мая 2021 года. Целью было «осуществление государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации».

В результате были вскрыты нарушения и недостатки. К числу последних, например, проверяющие отнесли то, что внутренние документы составлены в соответствии с недействующей в настоящее время «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях». Кстати, она была утверждена приказом Министерства культуры СССР еще в 1985 году.

Что касается нарушений, к их числу отнесено то, что в музее отсутствуют (не ведутся) следующие документы: книга специального учета оружия, страховые копии учетной документации, договоры на прием предметов в музей и приказы руководителя музея о первичной регистрации музейных предметов и музейных коллекций. Также были выявлены нарушения в хранении предметов коллекции «Оружие». По результатам проверки музею было выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»