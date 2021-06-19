В Орле утонула 12-летняя девочка

Она купалась в озере Светлая жизнь

В Орле 12-летняя девочка утонула в озере Светлая жизнь, сообщили «Орелграду» в ГУ МЧС по Орловской области.

Трагедия произошла в субботу, 19 июня. Тело погибшей достали водолазы. Уточняется, что ребенок отдыхал на пляже в сопровождении взрослых.

В МЧС еще раз просят орловцев вспомнить правила поведения на водоемах. Взрослым нужно не оставлять детей без присмотра. Кроме того, запрещается заплывать за буйки и залезать в воду в состоянии опьянения. В случае чрезвычайного происшествия стоит сообщить о нем по телефону 112.

ИА «Орелград»