Экспертов поразили орловские химики-стобалльники

В Орловской области семь выпускников получили максимум баллов по химии.

Орловский региональный центр оценки качества образования обнародовал результаты первого ЕГЭ. Как пояснили в учреждении, итоги активно обсуждаются в образовательных организациях Орловской области. Дело в том, что сразу семь одиннадцатиклассников региона сумели получить максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Большинство стобалльников – это выпускники школ города Орла.

В Центре считают, что достигнуть максимума выпускникам помогло «применение комбинированного ряда умений при выполнении заданий различных содержательных блоков и сформированность наглядно-образного мышления». Все это вкупе, по мнению экспертов, образует фундамент химических знаний.

«Для получения высокого результата каждым стобалльником проделан длинный путь: вдумчивое изучение предмета, постоянная работа над собой, формирование характера», — подчеркнули в Центре.

Комментируя результаты первых экзаменов, глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова добавила, что на экзамене по химии было получено еще и 75 высокобалльных результатов, то есть 75 орловских выпускников набрали от 80 до 99 баллов.

«Это говорят о высокой мотивации участников экзаменов, о серьезном подходе к будущей профессии, — считает Татьяна Крымова. — Отрадно, что такие умные, талантливые, целеустремленные молодые люди вступают в жизнь. Будущее химического производства, фармацевтики, медицины в надежных руках».

ИА «Орелград»