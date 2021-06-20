Орловские прокуроры уличили следователей в искажении данных

20.6.2021 | 12:07 Новости, Общество

Масштабную проверку отчетности провела транспортная прокуратура.

Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, работники этого ведомства проанализировали результаты работы по обеспечению достоверности и полноты статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания в текущем году. В результате в надзорном ведомстве пришли к выводу, что сотрудники поднадзорных правоохранительных органов допустили многочисленные нарушения при отражении сведений о состоянии преступности.

«В документах первичного учета искажены сведения о преступлении и лице его совершившем, данные о потерпевшем, неверно отражались сведения об органе, выявившем преступление, мотиве и способе совершения преступления и иные», — перечислили в Орловской транспортной прокуратуре.

По итогам проверки прокуроры внесли руководителям разного уровня шесть представления и информаций. Эти документы были рассмотрены и удовлетворены. В частности, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные ими нарушения.

«Благодаря принятым прокуратурой мерам в статистическую отчетность своевременно внесены необходимые корректировки, что предотвратило искажение статистических данных по Орловскому транспортному региону», — добавили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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