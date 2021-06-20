Орловское УФАС одобрило преференцию частной школе

Образовательное учреждение получит немалую скидку на аренду помещения.

В управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области поступило заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции частной средней общеобразовательной школе «Диалог». Подробности сообщает пресс-служба этого ведомства. Саму заявку антимонопольщикам прислали из мэрии Орла. Ее направило городское управление муниципального имущества и землепользования.

Чиновники планируют предоставить муниципальную преференцию указанной частной школе «с целью развития образования». Однако, по закону, такую сделку должна согласовать антимонопольная служба, в том числе и для того, чтобы не нарушались требования закона о защите конкуренции. Судя по сообщению управления ФАС, после изучения документов сделка получила одобрение.

Кстати, сама преференция будет заключаться в снижении на 75 процентов платы по недавно заключенному договору. Согласно ему, мэрия предоставила школе в аренду муниципальное нежилое помещение площадью 313,2 квадратных метра. Оно расположено в Орле на улице 2-й Курской. Кстати, договор аренды будет действовать до сентября 2023 года.

ИА «Орелград»