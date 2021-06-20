Приставы вернули орловцам 1,9 млн рублей зарплаты

20.6.2021 | 11:33 Новости, Общество

Такую сумму своим работникам задолжала коммунальная организация.

Управление ФССП России по Орловской области сообщило о ликвидации задолженности по заработной плате, которая сложилась у одной из местных компаний. Сообщается, что эта фирма специализируется на предоставлении услуг по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ее задолженность по заработной плате перед работниками превысила 1,9 миллиона рублей.

Исполнительные производства о взыскании денег были возбуждены в отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Главе компании были вручены копии этих документов. Кроме того, его официально предупредили о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

«Поскольку требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на имущество и денежные средства организации-должника, в том числе, на дебиторскую задолженность, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП. — В результате принятых мер задолженность перед взыскателями в размере свыше 1,9 миллиона рублей погашена в полном объеме».

ИА «Орелград»

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