В Орле выпускные растянутся на двое суток

Мэрия Орла определилась с датами прощальных школьных вечеров.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «О проведении мероприятия «Выпускной вечер» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города». Подобный документ власти города ежегодно принимают «с целью организованного проведения выпускных вечеров и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в традиционных местах коллективного отдыха выпускников школ».

В некоторых регионах из-за роста статистики заболеваемости коронавирусом выпускные уже отменили. В Орле же они растянутся на двое суток. Согласно постановлению мэра, управлению образования и директорам школ поручено организовать проведение выпускных 25 и 26 июня. Начинаться мероприятия должны не позднее 22.00 часов.

В постановлении подчеркнуто, что выпускные должны проводиться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на директоров возложена ответственность за охрану жизни и здоровья учителей и учеников, за противопожарную безопасность антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных территорий.

Мэр также рекомендовал УМВД России по городу Орлу 25 и 26 июня организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел во время выпускных вечеров не только в местах их проведения, а также в традиционных местах коллективного отдыха выпускников. Таковыми названы площадь Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда и зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.

ИА «Орелград»