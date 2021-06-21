Орел полезет в долги, чтобы расплатиться с долгами

Мэрия областного центра решила взять очередной банковский кредит.

Администрация города Орла объявила тендер на привлечение очередного коммерческого кредита. Как следует из конкурсной документации, деньги мэрии потребовались на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города. Всего планируется позаимствовать 270,13 миллиона рублей в виде одной невозобновляемой кредитной линии на 365 дней.

Обслуживание кредита обойдется муниципальному бюджету в 17,558 миллиона рублей. Такие проценты банку должен будет заплатить город, соответственно такую сумму заработает на городе банк. Впрочем, кредитора еще придется поискать. Дело в том, что процентная ставка для расчета начальной (максимальной) цены контракта была установлена в размере 6,5 процента годовых (ключевая ставка 5,5 процента плюс 1 процент).

Чиновники анализировали ситуацию на рынке. Выяснилось, что средняя рыночная ставка подобных кредитных предложений варьируется от 7,3 до 7,5 процента. Напомним, бюджет города Орла на 2021 год был сверстан с большим дефицитом. Общий объем доходов запланирован в сумме 8,059 миллиарда рублей, расходов – 9,149 миллиарда. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета города составляет 42,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

ИА «Орелград»