Проект благоустройства Детского парка вызвал сомнения

Эксперты оценили разработку проектно-сметной документации в Орле.

Множество нарушений было выявлено аудиторами Контрольно-счетной палаты города Орла по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности (эффективности и экономности) расходования средств бюджета города Орла на разработку проектно-сметной документации по отдельным муниципальным объектам».

Из отчета КСП следует, например, что должностными лицами МКУ «УКХ г. Орла» не осуществлялся текущий контроль в процессе оказания услуг по контракту на разработку проектной документации по объекту «Благоустройство территории Детского парка в городе Орле». А затем теми же должностными лицами МКУ «УКХ» в адрес подрядчика не был направлен мотивированный отказ от приемки работ по муниципальному контракту.

Данное учреждение не приняло своевременных действий по расторжению контракта в одностороннем порядке до момента окончания срока действия контракта. Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке было направлено только спустя 23 дня после окончания срока его действия. Отсутствие контроля, нарушения при приемке разработанной проектной документации и последующий ее незаконный возврат подрядчику привели к ущербу бюджету города Орла в сумме 1,317 миллиона рублей.

Сообщается также, что при принятии решения о разработке новой проектно-сметной документации по благоустройству Детского парка чиновниками мэрии «не рассматривался вопрос о возможном использовании созданной проектной документации в полном объеме или отдельных ее частей». А стоимость новой ПСД, разработанной уже по заказу МКУ «УКС г. Орла», превысила стоимость проектной документации МКУ «УКХ г. Орла» более чем в 6 раз, или на 7,6 миллиона рублей.

«Остается проблемой, препятствующей проведению качественной экспертизы, несоблюдение разработчиками проектов сроков их представления, отсутствие каких-либо расчетов и финансово-экономических обоснований или низкое качество финансово-экономических обоснований, не содержащих в полном объеме необходимых показателей и расчетов, а также отсутствие необходимых сведений для определения правовых оснований принятия представленных проектов решений», — к такому выводу пришли аудиторы.

ИА «Орелград»