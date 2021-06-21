В Орловской области вырос класс пожарной опасности

21.6.2021 | 13:27 Новости, Общество

Аномальная жара увеличила угрозу пожаров.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лесопожарная обстановка в Орловской области постепенно ухудшается. Так, на сегодняшний день на всей территории области зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. В ближайшие дни ситуация может только ухудшиться, поскольку в Орловской области температура воздуха будет выше климатической нормы.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, по прогнозу с 20 по 25 июня на территории области ожидается аномально-жаркая погода. Значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7-10 градусов и более. В связи с этим спасатели призывают жителей региона соблюдать элементарные правила безопасности, в том числе безопасной.

Они призывают во избежание перехода огня с одного строения на другое очистить от мусора и сухой травы территории дворов и гаражных кооперативов. Спасатели напоминают и о том, что запрещается разводить костер в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины и торфа. Нельзя оставлять в лесу самовозгораемые материалы, например, тряпки и ветошь, пропитанные маслом и бензином, или стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

Согласно статистическим данным, с начала года в Орловской области зарегистрировано уже 2038 пожаров, при которых погибли 26 человек и 25 были травмированы. Спасти удалось 57 человек. Доминирующие причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил монтажа и эксплуатации газового и электрооборудования.

ИА «Орелград»

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