Орловец помыл машину в Светлой жизни и был обруган

22.6.2021 | 19:56 Новости, Происшествия

Мужчина совместил пляжный отдых с уходом за легковушкой

В Орле мужчина решил помыть машину в озере Светлая жизнь. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как орловец, разгуливая по пляжу в плавках, параллельно смывает слои грязи с автомобиля. Машину он загнал задними колёсами в озеро. Идиллию довершает тот факт, что неподалёку от импровизированной автомойки купается маленькая девочка.

Отдыхающая на пляже женщина, которая и сняла видео, назвала происходящее «не самым красивым поступком».

Орловцы возмутились в комментариях к ролику. Одна из пользовательниц заявила, что «мужика надо было утопить вместе с машиной». Другой комментатор отметил, что никто не попытался его остановить: «Только здесь [в интернете] и можете выступать».

ИА «Орелград»

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