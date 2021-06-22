Орловец помыл машину в Светлой жизни и был обруган

Мужчина совместил пляжный отдых с уходом за легковушкой

В Орле мужчина решил помыть машину в озере Светлая жизнь. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как орловец, разгуливая по пляжу в плавках, параллельно смывает слои грязи с автомобиля. Машину он загнал задними колёсами в озеро. Идиллию довершает тот факт, что неподалёку от импровизированной автомойки купается маленькая девочка.

Отдыхающая на пляже женщина, которая и сняла видео, назвала происходящее «не самым красивым поступком».

Орловцы возмутились в комментариях к ролику. Одна из пользовательниц заявила, что «мужика надо было утопить вместе с машиной». Другой комментатор отметил, что никто не попытался его остановить: «Только здесь [в интернете] и можете выступать».

ИА «Орелград»