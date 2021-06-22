В Мценске пьяный посетитель разгромил кафе

Мужчина переломал мебель, перебил посуду и избил охрану.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, признав его виновным сразу по двум статьям — ч.2 ст.213 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ. Мужчину обвинили в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Дебош занял всего 15 минут. В ноябре 2019 года в третьем часу ночи его устроил посетитель мценского кафе.

В тот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина сидел у барной стойки. Охранник сделал ему замечание. С этого все и началось. Хулиган приблизился к охраннику и разбив о его затылок стеклянный стакан. На помощь коллеге бросился второй охранник. Хулиган схватил стул и швырнул его в оппонента. В результате стул сломался, а дебошир набросился на охранника с кулаками.

Затем досталось и третьему представителю охраны, который прибежал из другого помещения на шум. Хулиган нанес ему несколько ударов кулаком по голове и повалил его на пол. Затем он поочередно начал избивать лежавших на полу охранников, причем одному из них досталось металлическим стулом по голове, после чего начал крушить все вокруг, сбрасывая посуду со столиков. Причиненный им материальный ущерб превысил 41 тысячу рублей.

С одним из охранников хулигану удалось примириться, благодаря чему одно уголовное дело в отношении него было прекращено. По остальным эпизодам он был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого он должен доказать свое исправление и перевоспитание. На этот период суд запретил ему посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»