Амчанин попался на незаконном сбыте арбалета

Чтобы избежать тюрьмы, мужчина стал волонтером и благотворителем.

Мировой судья судебного участка №1 города Мценска и Мценского района Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела с ходатайством о его прекращении и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Поясним, что местный житель был заподозрен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт метательного оружия).

Было установлено, что он разместил в интернете объявление о продаже имевшегося у него арбалета. В марте 2021 года это объявление попалось на глаза сотруднику полиции ЛО МВД России на станции «Орел», который созвонился с продавцом и обговорил условия. Стороны сошлись на цене в 30 тысяч рублей. Встречу назначили на территории железнодорожной станции города Мценск.

Не подозревая подвоха, продавец прибыл по указанному адресу, встретился там с сотрудником полиции, выдававшим себя за простого покупателя, после чего передал ему арбалет, а взамен получил деньги. Не успел он их толком пересчитать, как был задержан. А затем на него завели дело о незаконном сбыте арбалета, изготовленного промышленным способом и являющегося универсальным спортивно-охотничьим метательным оружием.

Подозреваемый вину признал полностью. В суде он пояснил, что в счет заглаживания вреда оказал благотворительную помощь воспитанникам детдома: приобрел строительные материалы для проведения ремонта и конфеты для ребят. Кроме того, в качестве волонтера он принял участие в организации и проведении весеннего этапа «Вахты памяти — 2021». В частности, доставлял поисковиков к месту проведения разведок перед проведением основной поисковой экспедиции. В результате суд прекратил уголовное преследование в отношении подозреваемого и назначил ему судебный штраф в размере 7000 рублей.

ИА «Орелград»