Область подкинет Орлу 150 млн рублей на погашение долгов

23.6.2021 | 12:15 Новости, Экономика

Об этом говорили на заседании профильного комитета горсовета

Правительство Орловской области выделило Орлу еще 150 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам заседания профильного комитета, который рассмотрел соответствующие поправки в муниципальный бюджет.

Деньги пойдут на погашение долгов орловских школ и учреждений культуры. От себя мэрия добавит на эти же цели 80 млн рублей — власти нашли их в зарезервированных ассигнованиях.

«Мы считаем, что все средства должны направляться на погашение задолженности, к сожалению, не предоставляется возможности обеспечить доходами исполнение новых обязательств», — отметила председатель контрольно-счетной палаты города Татьяна Успенская.

Окончательное решение по поводу бюджета примет горсовет на сессии 24 июня.

ИА «Орелград»

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