Под Орлом проверили безвозмездно переданные помещения

23.6.2021 | 17:00 Новости, Экономика

В Ливнах оценили пользование муниципальной недвижимостью.

В Ливнах городская Контрольно-счетная палата проверила использование муниципальной недвижимости, которую местные власти предоставили в безвозмездное пользование некоммерческим и другим организациям. Объектом проверки также стало управление муниципального имущества администрации города Ливны. Дело в том, что даже когда власти бесплатно предоставляют помещение, на него заключается договор, в котором прописаны условия пользования недвижимостью.

Например, пользователь обязан следить за техническим состоянием помещения и вовремя и в полном объеме оплачивать услуги ЖКХ за него. При этом сами помещения продолжают оставаться в собственности муниципального образования. Согласно выписке из реестра муниципального имущества, по состоянию на май 2021 года в Ливнах по договорам безвозмездного пользования различным организациям передано 23 нежилых помещения.

Некоторые из них расположены в домах-памятниках, к содержанию которых предъявляются особые требования. В ходе проверки КСП выявила нарушения Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» — «в части положений, регламентирующих особенности использования объектов культурного наследия, в том числе об ограничениях, запретах, а также обязанностях сторон, применяемых к соответствующим договорам на указанные помещения».

В ходе контрольного мероприятия был проведен визуальный осмотр 20 помещений, переданных по договорам безвозмездного пользования. В результате аудиторы пришли к выводу, что 8 помещений находятся в хорошем состоянии, 12 — в удовлетворительном. «Ссудополучатели производят оплату за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме и в установленный срок», — подчеркнули в КСП.

Что касается выявленных нарушений требований законодательства об охране памятников, то по результатам проверки в адрес начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны было внесено представление. Копия акта направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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