В Орле инспектора гостехнадзора заподозрили во взятке

По версии следствия, подозреваемый взял за сдачу экзамена 17 500 рублей

Следственный комитет в Орловской области завел уголовное дело на инспектора гостехнадзора (входит в состав департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области). Его подозревают в получении взятки, сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2020 года получил через посредника от жителя Орловской области взятку на сумму 17 500 рублей за положительную сдачу экзамена на право управления самоходными машинами без его фактического присутствия», — указано в сообщении.

В расследовании Следственному комитету помогают сотрудники УМВД. Разбирательство по делу продолжается.

ИА «Орелград»