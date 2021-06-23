В Орле инспектора гостехнадзора заподозрили во взятке

23.6.2021 | 10:46 Новости, Общество

По версии следствия, подозреваемый взял за сдачу экзамена 17 500 рублей

Следственный комитет в Орловской области завел уголовное дело на инспектора гостехнадзора (входит в состав департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области). Его подозревают в получении взятки, сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2020 года получил через посредника от жителя Орловской области взятку на сумму 17 500 рублей за положительную сдачу экзамена на право управления самоходными машинами без его фактического присутствия», — указано в сообщении.

В расследовании Следственному комитету помогают сотрудники УМВД. Разбирательство по делу продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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