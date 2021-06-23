В Орле в парке Победы открыли часовню

Мероприятие приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

В парке Победы Орла, где продолжается реконструкция, 22 июня открыли мемориальную часовню памяти защитников Отечества, партизанов, подпольщиков, тружеников тыла, павших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

Часовню освятил митрополит Тихон. У подножия заложили капсулу с освященной землей, собранной в Орловской, Курской и Белгородской областях. Также к памятнику возложили Гирлянду славы и цветы.

«Сегодня в священном месте — Парке Победы — мы открыли прекрасную часовню в память о защитниках Отечества, партизанах, подпольщиках, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В своё время наш выдающийся режиссёр Элем Германович Климов сказал: „Тот, кто забывает своё прошлое, обречён пережить его снова“. Уверен, эти слова не нуждаются в дополнительном пояснении. Дорогие земляки! Сегодня, в этот особенный для нас день, я желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достатка. Счастья и мира в каждый дом!» — сказал на церемонии председатель облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»