Клычков указал орловской молодежи на востребованные профессии

Сварщики и машинисты локомотива включены в список самых важных профессий в Орле.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перечень приоритетных для Орловской области групп компетенций, профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе. Как следует из текста распоряжения, сделано это ради достижения целевых показателей регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)». В свою очередь, он является частью национального проекта «Образование».

Глава региона определил шесть приоритетных для Орловщины групп компетенций: информационные и коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии, строительство, обслуживание транспорта и логистика, сельское хозяйство и социальная сфера. Для каждой из них определены наиболее востребованные и перспективные профессии.

Помимо программистов и строителей, региону нужны специалисты по техобслуживанию электрического и электромеханического оборудования, сварщики, токари-универсалы, операторы станков с программным управлением, мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинисты локомотивов, трактористы-машинисты, педагоги для преподавания в начальных классах и другие.

Также губернатор утвердил перечень организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, для создания мастерских. В последних молодежь и будут обучать самым перспективным специальностям.

ИА «Орелград»