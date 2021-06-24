Клычкова утвердили кандидатом в Госдуму и подняли в списке

Решение приняли 24 июня на съезде партии КПРФ

Губернатора Орловской области Андрея Клычкова выдвинули на выборы в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Решение о выдвижении Клычкова приняли 24 июня на съезде партии КПРФ в Москве. Согласно спискам, губернатор находится на пятом месте из пятнадцати.

Всего от Орловской области в выборах в Госдуму будут участвовать три человека. Кроме Клычкова коммунисты выдвинули также сенатора Василия Иконникова (одномандатный округ Орловская область) и Андрея Фролова (региональная группа №19).

В предварительной версии федеральной части списка КПРФ, который опубликовали «Ведомости» в середине июня, Клычков числился на 13-м месте.

Напомним, в апреле «Орлец» сообщил о планах Андрея Клычкова покинуть Орловскую область. По данным портала, об этом от жены губернатора услышал охранник их резиденции. Сам Клычков неоднократно отрицал слухи о своём отъезде с Орловщины.

ИА «Орелград»