Орловец случайно убил знакомого из-за металлолома

24.6.2021 | 12:08 Новости, Происшествия

Мужчина погиб от куска металла, который прилетел ему в голову

В Орле в суд передали уголовное дело 66-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве своего 57-летнего знакомого по неосторожности. Об этом сообщили прокуратура и Следственный комитет.

Инцидент произошел 28 марта 2021 года на территории предприятия «ОрМет» в Северном районе. Мужчина пригласил пенсионера на завод, потому что знал, что он умеет управлять подъемным краном. Он попросил поднять плиту и сбросить ее на металлическую конструкцию, чтобы впоследствии собрать лом цветного металла.

Друг исполнил его просьбу, но это обернулось трагедией. Конструкция развалилась, и ее обломок прилетел в голову инициатора затеи. От полученной травмы он вскоре скончался прямо на территории «ОрМета».

«Следствием выполнен значительный объем следственных действий — осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, судебные экспертизы, — рассказали в СК. — Прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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