Под Орлом утонул 14-летний подросток

24.6.2021 | 15:04 Новости, Происшествия

Его тело вытащили из реки Сосна

В Орловской области в реке Сосна утонул 14-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла 23 июня в 16.15 возле посёлка Ямской Ливенского района. Подросток купался в необорудованном месте. В 17.10 его тело вытащили из воды ливенские спасатели.

Следственный комитет назначил проверку по факту гибели ребенка. По данным следствия, мальчик пришел на водоем с друзьями и утонул во время купания. Окончательную причину его смерти установит медицинская экспертиза.

ИА «Орелград»

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