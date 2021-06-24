В Орле цыгане обчистили старую аптеку

Злоумышленники вынесли весь металл, но под суд попал только один из них.

Приговор по уголовному делу о хищении чужого имущества вынес Советский районный суд города Орла. В качестве подсудимого перед ним предстал молодой человек, который совершил кражу при помощи троих своих приятелей. Подсудимый пояснил, что они вместе с ним проживают в одном таборе. Однако он заверил следствие и суд в том, что приятели ничего не знали о его преступных намерениях и помогали ему, не догадываясь, что участвуют в краже. Поэтому троица «добровольных» помощников выступила в качестве свидетелей.

Что касается самого преступления, то оно было совершено еще в марте 2019 года. Подсудимый рассказал суду, что проезжал на своем автомобиле по улице генерала Родина. Он заметил полуразрушенное нежилое здание. Остановился и зашел внутрь, огляделся. В следующий раз он привез туда своих помощников и заверил их в том, что весь металл в здании принадлежит ему. Совместно они вынесли из помещений и погрузили в автомобиль чугунные батареи, железные решетки на окна и металлические пруты. Материальный ущерб, причиненный ими владельцу, составил около 8 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал, тем более что действия похитителей были зафиксированы. Случайный очевидец не только снял на телефон, как они выносили металл из здания, но и позвонил владельцу. Оказалось, что раньше в этом здании располагалась аптека. Правда, она не действует с 2010 года. Тем не менее, у здания и всего, что имелось внутри, есть собственник. В свое оправдание подсудимый заявил, что все похищенное им имущество по внешнему виду было не новым, металл имел следы ржавчины.

Также он рассказал, что перечислил потерпевшему 10 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного вреда. Суд учел все это при вынесении обвинительного приговора. Молодой человек получил за кражу металла наказание в виде 300 часов обязательных работ. Однако суд учел то, что в декабре 2020 года этот же гражданин получил приговор по другому делу о краже, совершенной на территории Северного района города Орла. В результате по совокупности окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»