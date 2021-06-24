В Орле пройдёт благотворительная выставка собак и кошек

Организаторы рассчитывают найти новых хозяев для животных

В Орле на площади возле «Гринна» пройдёт благотворительная выставка-пристройство бездомных собак и кошек, сообщается на странице мероприятия. Оно получило название «Счастье рядом»и состоится 27 июня с 11:00 до 18:00.

Организаторы рассчитывают найти животным новых хозяев. «Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания (не забудьте, пожалуйста, с собой принести ваш паспорт!)», — говорится в сообщении.

При этом, все животные здоровы, привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.

Организаторы предусмотрели концерт в поддержку бездомных животных, а также выступление дрессированных собак, розыгрыш подарков и развлекательную зону для детей. Найти дополнительную информацию можно в официальной ВК-группе выставки.

Первым 60-ти орловцам, которые заберут животных к себе домой, обещают подарки – наборы для начинающих хозяев.

ИА «Орелград»