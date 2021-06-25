Атаку Tuta absoluta на Орловскую область сдержать не удается

Южноамериканская томатная моль продолжает поражать орловские теплицы.

В Орловской области выявлен еще один очаг заражения растений опасным вредителем — южноамериканской томатной молью вида Tuta absoluta (Meyrick). Как уже писал «Орелград», ранее это насекомое было выявлено в тепличных хозяйствах Новосильского и Болховского районов. Там были установлены карантинные фитосанитарные зоны, а специалисты приняли срочные меры для сдерживания вредителя. Однако томатная моль продолжает свое наступление на Орловщину.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, очередной очаг выявлен в тепличном комплексе, расположенном в деревне Альшанские выселки Орловского района. Опасного вредителя, способного полностью уничтожить урожай, обнаружили в трех тепличных блоках с посадками томатов на площади 6,1 га. Площадь установленной буферной зоны составляет 14,57 га.

Подчеркнем, что видовая принадлежность вредителя подтверждена лабораторными заключениями энтомологов ФГБУ ЦНМВЛ. В тепличном хозяйстве установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим. Управлением Россельхознадзора утверждена программа по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли, которая включает в себя комплекс истребывающих и ограничительных мер.

ИА «Орелград»