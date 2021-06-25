ГИБДД назвала самое опасное место в Орле

Наиболее аварийное место было названо в ходе пресс-конференции.

Начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин в ходе пресс-конференции озвучил итоги работы подразделения за первое полугодие 2021 года. Среди прочего он назвал наиболее опасный для участников дорожного движения участок в областной столице. Самым аварийным признан перекресток улицы Комсомольской и Карачевского шоссе, расположенный в районе автовокзала. Как отметил Юрий Капустин, в первой половине года эта дорожная развязка четыре раза становилась местом серьезных ДТП.

— Перекресток очень большой, пересечение двух крупных улиц города, и по данному направлению едет множество машин, — рассказал Юрий Капустин. — В большинстве случае причиной аварии является нарушение очередности проезда. И чтобы помочь автомобилистам правильно ориентироваться в дорожной обстановке, реконструированы средства регулирования движения на перекрестке. Установлен светофор над проезжей частью с обратным отсчетом времени, чтобы водители большегрузов не загораживали светофоры для легковых автомашин, чтобы все водители в любом направлении могли видеть дублирующий сигнал светофора. Также нанесена запрещающая дорожная разметка «вафельница», которая в настоящее время обновлена».

Еще один аварийно-опасный участок находится на улице Васильевской в районе дома №165. По предложению Госавтоинспекции в мае 2021 года там было изменено движение по полосам. Кроме того, была нанесена дорожная разметка, запрещающая поворот налево со стороны улицы Васильевской в сторону торгового центра. Добавим, что всего в первом полугодии 2021 года в Орле произошло 96 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 117 получили ранения. В 72 случаях причиной аварий стали неудовлетворительные дорожные условия.

ИА «Орелград»