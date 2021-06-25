Коллекторы «достали» орловца из-за 13 тысяч рублей долга

Сборщики долгов незаконно оказывали на него психологическое давление.

В Орловской области по решению суда к административной ответственности привлечена очередная микрофинансовая организация, нарушившая гарантированные законом права человека. Административное дело было возбуждено сотрудниками регионального управления ФССП. Напомним, именно это ведомство следит за тем, чтобы коллекторы четко соблюдали требования закона при общении с должниками.

Выявленный факт – это очередной случай нарушения установленных законом правил взаимодействия. Как пояснили в пресс-службе УФССП, жалобу на действия коллекторов подал житель Орла. Была проведена проверка. Приставы установили, что ранее орловец взял микрозайм в размере 13 тысяч рублей. Погасить долг вовремя он не сумел. После этого сотрудники микрофинансовой организации начали давить на него психологически.

Как уточнили в УФССП, «на его телефонный номер и номера телефонов его знакомых осуществлялись многочисленные звонки с использованием автодайлера, а также направлялись смс-сообщения с требованием немедленной оплаты задолженности». В результате на саму МФО был составлен административный протокол по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд признал организацию виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»