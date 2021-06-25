На областной департамент завели «мусорное» дело

Чиновников заподозрили в ущемлении конкуренции.

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. В нарушении требований антимонопольного законодательства заподозрен областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Дело было заведено по итогам проверки жалобы, поступившей от ООО «Исследовательский центр «Единое мнение».

Заявитель считает, что сотрудники департамента нарушили требования части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона. Он был объявлен еще весной. Наименование закупки полностью звучало так: «Выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Начальная цена была установлена в размере 2,5 миллиона рублей.

Кстати, на участие в том аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Возможно, рассмотрение антимонопольного дела позволит выявить причину того, что тендер не привлек внимания потенциальных участников. В частности, комиссии УФАС предстоит оценить законность и правомерность установления в закупочной документации требования о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-V классов опасности.

ИА «Орелград»