Орловские чиновники платили за невыполненный ремонт жилья?

Материалы проверки муниципального жилья в Орле переданы в полицию.

Городская Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки эффективности управления и распоряжения муниципальным жильем за период 2019-2020 годов. Объектом проверки стало МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». По мнению аудиторов, это учреждение «не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

При этом КСП отмечает, что поступления от сдачи такого жилья по договорам социального найма учитываются при верстке бюджета города на очередной год. Однако, как показала проверка, при таком планировании МКУ «УКХ» произвольно определяло количество и площадь муниципального жилья. Это привело к существенному занижению размера прогнозируемых поступлений в бюджет города от платы за наем. Так, в 2019 году вместо реальных 32,6 миллиона рублей было запланировано 25,9 миллиона, в 2020 году — вместо 30,4 миллиона запланировали 24,5 миллиона рублей. То есть более 10 миллионов рублей попросту оказались неучтенными.

При этом, как считают в КСП, МКУ «УКХ» не исполняло в полном объеме полномочия по контролю за полнотой и своевременностью взимания платы за наем в бюджет и не вело в полном объеме работу по взысканию задолженности, начислению и взысканию пеней. Аудиторы выяснили, что в проверяемом периоде многие наниматели не оплачивали или несвоевременно вносили плату за наем по 6 и более месяцев. Потери бюджета города только по 12 подобным фактам составили 236 тысяч рублей.

Более того, было установлено, что задолженность по плате за наем за последние пять лет выросла в 2,7 раза, или на 14,5 миллиона рублей. На сегодня она составляет 22,8 миллиона. Увеличилось и количество должников – их стало больше в 1,8 раза, или на 936 нанимателей. Всего в Орле вовремя не платят за жилье 2099 человек. «Длительное бездействие ответственных должностных лиц МКУ «УКХ» по взысканию задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений приводит к списанию указанной задолженности в связи с истечением срока исковой давности», — считают в КСП.

Также аудиторы пришли к мнению, что МКУ «УКХ» «неправомерно продолжало практику нарушения порядка приемки от подрядчиков и оплаты за счет средств бюджета города Орла фактически невыполненных и некачественно выполненных ремонтных работ, а, следовательно, неэффективного расходования бюджетных средств и причинения ущерба местному бюджету». По подсчетам аудиторов, на некачественном ремонте муниципальных квартир город потерял более полумиллиона рублей. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена как мэру Орла, так и в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»