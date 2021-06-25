Трое орловцев отсидят за кражу 5 млн рублей у банка

Злоумышленники обманули не только банк, но и около 70 орловцев

Железнодорожный районный суд Орла приговорил троих орловцев к тюремным срокам за кражу более чем 5 млн рублей у Альфа-банка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что с декабря 2017 года по июль 2018-го злоумышленники создали фиктивную компанию «Резерв», которую зарегистрировали на ничего не подозревавшего орловца.

После этого фигуранты заключили договор сотрудничества с Альфа-банком. Они получили право заключать кредитные договоры с клиентами на покупку несуществующей продукции «Резерва».

«Выдав» кредиты 70-ти орловцам, которые также никогда не слышали ни о каком о «Резерве», преступники причинили банку ущерб на сумму больше 5 млн рублей.

Двое злоумышленников получили реальные сроки — 3,5 года и 3 года колонии общего режима. Их соучастник отделался тремя годами условно с испытательным сроком на 3 месяца.

ИА «Орелград»