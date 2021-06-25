В Орле парламентарии выступили против изменений Жилищного кодекса

Орловские депутаты призывают приостановить действие двух норм ЖК РФ.

Орловский облсовет народных депутатов подготовил экстренное обращение в Госдуму с призывом приостановить действие части 5 статьи 159 и части 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ. Дело в том, что с 1 июля 2021 года вступают в силу изменения в указанные статьи. Согласно им субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не будут предоставляться гражданам, имеющим подтвержденную вступившим в законную силу судебным актом непогашенную задолженность (которая образовалась за период не более чем три последних года).

Между тем, орловские депутаты отмечают, что подобные судебные акты зачастую выносятся в отношении малоимущих граждан и многодетных семей, которым государство, наоборот, призвано помогать. Получится же так, что судебный акт лишит их возможности претендовать на такую поддержку. При отсутствии субсидий и компенсаций долги у таких граждан могут начать расти.

В Орле отмечают и то, что новшество позволит минимизировать ошибки. Ведь бывает, что гражданину «рисуют» несуществующую задолженность просто потому, что, например, управляющая организация передала недостоверные или неточные сведения. В то же время парламентарии напоминают, что пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по благосостоянию людей и обострила проблемы бедности.

«Необходимо отметить, что значительная часть граждан, у которых образовалась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, в настоящее время имеют вступившие в законную силу судебные акты и в связи с этим не смогут воспользоваться своим правом на получение субсидии и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», — говорится в обращении.

По мнению орловских депутатов, возможность в полной мере воспользоваться своим правом на получение субсидии и компенсации позволила бы малоимущим в более короткие сроки погасить задолженность и в дальнейшем не допускать ее появления. Учитывая это, облсовет предлагает Госдуме рассмотреть вопрос о возможности приостановления действия части 5 статьи 159 и части 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ на период от 1 года до 2 лет.

ИА «Орелград»