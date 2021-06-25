За травму ребенка на карусели под Орлом ответил мастер

Орловский облсуд поставил точку в деле о травмировании малыша.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по мотивам происшествия на детской площадке. Как уточнила пресс-служба облсуда, ЧП произошло в Мценске. Восьмилетний мальчик катался на карусели. Когда он вставал с аттракциона, одной ногой угодил в отверстие в деревянной платформе. В результате мальчик получил сложный перелом ноги. Дело было заведено по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что за содержание детских площадок в Мценске по договору с местными властями от 2017 года отвечает ООО «Технопром». Эта компания отвечала и за безопасность четырехместная карусель, на которой произошло ЧП. В частности, она обязана регулярно проверять оборудование и в случае выявления дефектов немедленно их устранять.

В результате тень подозрения пала на мастера участка. Из материалов дела следует, что он обнаружил дефекты на карусели, но не сообщил об этом своему руководству. Следствие и суд пришли к выводу, что к несчастному случаю привело «ненадлежащее исполнение мастером своих должностных обязанностей». По приговору мастер теперь должен выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

«В судебном заседании мастер вину не признал, — добавили в облсуде. — Приговор был обжалован в апелляции. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения».

ИА «Орелград»