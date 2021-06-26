На прием к врачу – дистанционно!

26.6.2021 | 15:16 Новости, Новости компаний

Орловцам предложили онлайн-консультации врачей

Управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта рассказал про
инновационные продукты экосистемы Сбера в области медицины. О будущем
дистанционного лечения он пообщался с журналистами на пресс-конференции 23 июня.

Ярослав Скирта напомнил о телемедицинском проекте от сервиса СберЗдоровье,
который позволяет получить квалифицированную онлайн-консультацию специалистов. Это особенно актуально во время пандемии COVID-19. «Зачастую нам нужен не официальный диагноз, а хорошая грамотная консультация», — рассказал Ярослав Скирта.

СберЗдоровье позволяет проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Кроме того, в этом сервисе доступна медицинская помощь для домашних питомцев.

Познакомиться с услугами можно на официальном сайте СберЗдоровья или в
одноимённом приложении для смартфонов. А для доставки лекарственных препаратов на дом доступен другой сервис экосистемы Сбера – СБЕР ЕАПТЕКА.

Также Ярослав Скирта рассказал о планах банка. По его словам, сейчас компания ведёт переговоры с правительством региона о создании системы электронных рецептов: «Область открыта этому диалогу».

В Сбербанке считают, что новое технологическое решение сделает лечение доступнее. Кроме того, пациентам больше не нужно будет бегать по аптекам в поисках лекарств, так как наличие необходимых препаратов в аптеках можно будет проверить прямо в смартфоне.

ИА «Орелград», на правах рекламы

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