В Орле спасли тонущих девочку и двух женщин

Трагедии удалось избежать, потому что утопающих заметил спасатель

В Орле на центральном пляже спасли тонущих девочку и двух женщин, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Инцидент произошел накануне, 25 июня, в 17.40.

Как рассказали в МЧС. дежурный спасатель Валентин Щербина патрулировал территорию пляжа на мотолодке. Он заметил, что в 10-15 метрах от берега тонет девочка. Рядом с ней находились две женщины — под воздействием паники они тоже начинали уходить подводу.

«Подойдя ближе, я увидел, что девочка тонула и уже начинала хвататься за женщину, которая была рядом, у всех троих на лицах был шок и паника. Удачным броском мною был подан спасательный круг на спасение утопающих и дополнительно конец Александрова. Девочка сразу зацепилась за круг, и затем ухватились женщины», — рассказал Щербина.

В МЧС уточнили, что тонущими оказались 13-летняя девочка, 27-летняя девушка и 59-летняя женщина. Спасатель доставил их на лодке к берегу. От госпитализации они отказались. Отойдя от шока, они поблагодарили спасателей за помощь.

ИА «Орелград»