В Орловской области появится праздник собственных святых

Орловская епархия объявила дату празднования Собора Орловских святых.
Епархиальный совет Орловской епархии объявил дату празднования Собора Орловских святых. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Решение было принято на заседании, которое прошло под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона. Последний и объявил о благословении Священного Синода на совершение 8 сентября празднования Собора Орловских святых. В первоначальный список Собора Орловских святых, который в дальнейшем будет расширяться, включены:
— священноисповедник Георгий Косов;
— священномученик Иоанн Карабанов;
— священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы;
— преподобный Макарий Алтайский;
— священномученик Серафим (Остроумов);
— преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).
«В ходе обсуждения вопроса планировании главных мероприятий епархиальных отделов принято решение об обязательном проведении каждым отделом собственного главного годового мероприятия, — добавили в митрополии. — Такое мероприятие должно быть тщательно подготовлено и получить широкое информационное освещение».
ИА «Орелград»