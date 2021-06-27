Эксперты назвали чистые и грязные пляжи на Орловщине

Роспотребнадзор озвучил данные мониторинга за состоянием воды.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторного контроля воды и песка на пляжах региона, в так называемых зонах рекреации. Сообщается, что на основании полученных данных было выдано 8 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии этих зон требованиям санитарных правил.

Так, положительные заключения получили пляж на реке Сосна в Ливнах, пляж на пруду в деревне Павловка Колпнянского района, пляж на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка Свердловского района, пляж на пруду оздоровительного лагеря «Мечта» в поселке Зеленый Шум Орловского района, пляж на пруду АО «Парк-отель «Мечта» Орловского района, пляж на реке Кшень Ливенского района, пляж на водохранилище Ключевское Ливенского района и пляж на пруду деревни Семенихино Ливенского района.

В управлении Роспотребнадзора по Орловской области рассказали также, что мониторинг качества воды открытых водоемов организован в 31 точке в зонах массового отдыха и купания. По данным лабораторных исследований, во всех проверенных водоемах качество воды соответствует требованиям нормативов по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Только в трех водоемах региона вода не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, в частности, по окраске. Речь идет об озере «Светлая жизнь» в Орле, реке Мох в Шаблыкинском районе и пруде Старосельском в Хотынецком районе.

ИА «Орелград»